Brécy

Le Vent du Connemara par l’Atelier Théâtre des Gibjoncs

Rue Saint-Firmin Brécy Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Partez pour un voyage théâtral au cœur de l’Irlande avec les comédiens de l’Atelier Théâtre des Gibjoncs, entre légendes celtiques, musique et personnages hauts en couleur.

L’Atelier Théâtre des Gibjoncs présente sa création 2026 Le Vent du Connemara , un spectacle inspiré de la culture irlandaise et décliné en deux univers.

Les jeunes comédiens entraînent le public à travers récits, légendes et traditions celtiques avec L’île du bout du monde et La harpe celtique , rythmés par chants et danses irlandaises. Les comédiens adultes proposent quant à eux Le pub de Galway , une immersion conviviale dans l’ouest de l’Irlande, entre côte sauvage, ambiance de pub et rencontres pittoresques.

Une invitation au voyage mêlant théâtre, musique et imaginaire celte. 10 .

Rue Saint-Firmin Brécy 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 41 27 42 atgbourges@gmail.com

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English :

Take a theatrical journey to the heart of Ireland with the actors from Atelier Théâtre des Gibjoncs, featuring Celtic legends, music and colorful characters.

L’événement Le Vent du Connemara par l’Atelier Théâtre des Gibjoncs Brécy a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BOURGES