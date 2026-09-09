GRANDE MOTRICITÉ, Maison de quartier Saint Jacques, Grande-Synthe

Informations pratiques

GRANDE MOTRICITÉ Jeudi 10 septembre, 10h00 Maison de quartier Saint Jacques Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T10:00:00+02:00 – 2026-09-10T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T10:00:00+02:00 – 2026-09-10T11:00:00+02:00

Passez un moment de jeu et d’échanges avec votre enfant dans la salle de psychomotricité, en présence d’une psychomotricienne diplômée d’état.

Atelier pour les parents accompagnés de leurs enfants agés de 0 à 3 ans

Maison de quartier Saint Jacques rue Bach 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

Aider lenfant à trouver son équilibre, pas à pas.