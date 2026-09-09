GRANDE MOTRICITÉ, Maison de quartier Saint Jacques, Grande-Synthe
jeudi 10 septembre 2026 · Maison de quartier Saint Jacques · Grande-Synthe
Informations pratiques
GRANDE MOTRICITÉ Jeudi 10 septembre, 10h00 Maison de quartier Saint Jacques Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T10:00:00+02:00 – 2026-09-10T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T10:00:00+02:00 – 2026-09-10T11:00:00+02:00
Passez un moment de jeu et d’échanges avec votre enfant dans la salle de psychomotricité, en présence d’une psychomotricienne diplômée d’état.
Atelier pour les parents accompagnés de leurs enfants agés de 0 à 3 ans
Maison de quartier Saint Jacques rue Bach 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
Aider lenfant à trouver son équilibre, pas à pas.
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