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GRANDE MOTRICITÉ, Maison de quartier Saint Jacques, Grande-Synthe

jeudi 10 septembre 2026 · Maison de quartier Saint Jacques · Grande-Synthe

GRANDE MOTRICITÉ, Maison de quartier Saint Jacques, Grande-Synthe

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Maison de quartier Saint Jacques
Adresse
rue Bach 59760 Grande-Synthe
Ville
59760 Grande-Synthe
Département
Nord

GRANDE MOTRICITÉ Jeudi 10 septembre, 10h00 Maison de quartier Saint Jacques Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T10:00:00+02:00 – 2026-09-10T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T10:00:00+02:00 – 2026-09-10T11:00:00+02:00

Passez un moment de jeu et d’échanges avec votre enfant dans la salle de psychomotricité, en présence d’une psychomotricienne diplômée d’état.

Atelier pour les parents accompagnés de leurs enfants agés de 0 à 3 ans

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Aider lenfant à trouver son équilibre, pas à pas.

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