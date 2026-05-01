Lisors

Grande Nocturne à Mortemer

Lisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Cette soirée nocturne commencera par la visite aux chandelles du palais abbatial et de son riche mobilier d’époque.

Les visiteurs pourront ensuite s’enfoncer dans les limbes de Mortemer en descendant dans les sous-sols de l’Abbaye pour y découvrir les légendes et fantômes de Mortemer tels que La mystérieuse dame blanche, les moines du passé, la femme louve..

Pour ceux qui sortiraient indemnes de ce voyage dans les ténèbres, la déambulation se poursuivra dans le grand parc de l’Abbaye où se mêlent brume, pénombre et ambiance étrange.

Au détour de quelques arbres, vous tomberez sûrement sur le pendu, le monstre vers des marais ou quelques autres spectres qui hantent les lieux.

Visite nocturne le samedi 23 mai 2026 de 21h30 à minuit. Fermeture de la billetterie à 22h3.

8,50€ pour les adultes et 6,50€ pour les enfants.

N’oubliez pas vos lampes torches.

Il n’est pas nécessaire de réserver au préalable, billetterie sur place ouverte de 21h30 à 22h30. .

Lisors 27440 Eure Normandie +33 6 12 16 13 12 mortemer@orange.fr

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English : Grande Nocturne à Mortemer

L’événement Grande Nocturne à Mortemer Lisors a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Lyons Andelle