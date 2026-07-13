Grande paëlla à Eygalières Eygalières
lundi 13 juillet 2026 · Eygalières
Informations pratiques
Eygalières
Grande paëlla à Eygalières
Lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La Grande Paëlla revient à Eygalières pour le plaisir de vos papilles !Familles
Le lundi 13 juillet se déroulera la mythique Paëlla des vétérans de l’Union Sportive Eygaliéroise !
Rendez-vous dans le village à partir de 19h30 !
Grandes tablées conviviales, paëlla géante, animation musicale le combo parfait pour une soirée estivale réussie !
Repas Paëlla + fromage + vin + dessert
Les tickets sont en vente dans les commerces suivants Épicerie Vival, Brasserie Le Progrès, Café de la Place
Ne tardez pas car les places sont limitées ! .
Rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 69 45 84 77
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English :
The Big Paëlla is back in Eygalières to delight your taste buds!
L’événement Grande paëlla à Eygalières Eygalières a été mis à jour le 2026-07-07 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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- Concert Trio Jacob Espace Étienne Vatelot Eygalières 23 juillet 2026