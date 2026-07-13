Informations pratiques

Eygalières

Grande paëlla à Eygalières

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

La Grande Paëlla revient à Eygalières pour le plaisir de vos papilles !Familles

Le lundi 13 juillet se déroulera la mythique Paëlla des vétérans de l’Union Sportive Eygaliéroise !



Rendez-vous dans le village à partir de 19h30 !

Grandes tablées conviviales, paëlla géante, animation musicale le combo parfait pour une soirée estivale réussie !



Repas Paëlla + fromage + vin + dessert

Les tickets sont en vente dans les commerces suivants Épicerie Vival, Brasserie Le Progrès, Café de la Place



Ne tardez pas car les places sont limitées ! .

Rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 69 45 84 77

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English :

The Big Paëlla is back in Eygalières to delight your taste buds!

L’événement Grande paëlla à Eygalières Eygalières a été mis à jour le 2026-07-07 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles