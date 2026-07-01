Concert Trio Jacob Espace Étienne Vatelot Eygalières
jeudi 23 juillet 2026 · Espace Étienne Vatelot · Eygalières
Informations pratiques
Eygalières
Concert Trio Jacob
Jeudi 23 juillet 2026 à 20h. Espace Étienne Vatelot 15 avenue de la Lèque Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Grande soirée à l’Espace Étienne Vatelot à Eygalières, avec le concert de Trio Jacob, le mercredi 16 juillet à 19h30 !Familles
Trio Jacob revient à Eygalières pour son traditionnel concert estival !
Sarah Jacob au violoncelle, Raphaël Jacob au violon et Jérémy Pasquier à l’alto
Programme autour d’œuvres de Mozart, Boccherini et Dohnanyi
En cas d’intempéries, le concert aura lieu à l’Église Saint-Laurent .
Espace Étienne Vatelot 15 avenue de la Lèque Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01
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English :
A great evening at the Espace Étienne Vatelot in Eygalières, with a concert by Trio Jacob, on Wednesday 16 July at 7.30pm!
L’événement Concert Trio Jacob Eygalières a été mis à jour le 2026-07-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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