Concert Trio Jacob Espace Étienne Vatelot Eygalières

Informations pratiques

Eygalières

Concert Trio Jacob

Jeudi 23 juillet 2026 à 20h. Espace Étienne Vatelot 15 avenue de la Lèque Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Grande soirée à l’Espace Étienne Vatelot à Eygalières, avec le concert de Trio Jacob, le mercredi 16 juillet à 19h30 !Familles

Trio Jacob revient à Eygalières pour son traditionnel concert estival !



Sarah Jacob au violoncelle, Raphaël Jacob au violon et Jérémy Pasquier à l’alto

Programme autour d’œuvres de Mozart, Boccherini et Dohnanyi



En cas d’intempéries, le concert aura lieu à l’Église Saint-Laurent .

Espace Étienne Vatelot 15 avenue de la Lèque Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01

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English :

A great evening at the Espace Étienne Vatelot in Eygalières, with a concert by Trio Jacob, on Wednesday 16 July at 7.30pm!

L’événement Concert Trio Jacob Eygalières a été mis à jour le 2026-07-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles