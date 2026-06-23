Musique au vieux village 19e concert estival de flûte Espace Étienne Vatelot Eygalières
Musique au vieux village 19e concert estival de flûte Espace Étienne Vatelot Eygalières jeudi 9 juillet 2026.
Eygalières
Musique au vieux village 19e concert estival de flûte
Jeudi 9 juillet 2026 à 20h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Espace Étienne Vatelot Avenue de la Lèque Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Profitez du 19ème concert estival de flûte à l’Espace Vatelot d’Eygalières !Amoureux
Organisé avec le soutien de l’Office Municipal de la Culture
Comme chaque année, retrouvez le traditionnel concert estival de flûte dans le charmant village d’Eygalières au cœur des Alpilles !
Avec Julie Scolnik à la flûte, accompagnée d’Aurélien Pascale au violoncelle et Dana Ciocarlie au piano
Programme Voyage en trios (Bernstein, Mendelssohn, Beethoven, Schoenfield, Schubert)
En cas de pluie, repli à la Salle des Fêtes .
Espace Étienne Vatelot Avenue de la Lèque Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01 info@mairieeygalieres.fr
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English :
Enjoy the 18th summer flute concert at the Espace Vatelot in Eygalières!
L’événement Musique au vieux village 19e concert estival de flûte Eygalières a été mis à jour le 2026-06-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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