Pétanq’ Business Tour Concours Inter-Entreprises Route de Mouriès D24 Eygalières
jeudi 9 juillet 2026 · Route de Mouriès D24 · Eygalières
Informations pratiques
Eygalières
Pétanq’ Business Tour Concours Inter-Entreprises
Jeudi 9 juillet 2026 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Mouriès D24 Domaine de la Vallongue Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Vous aimez la pétanque ? Assistez au Concours Inter-Entreprises, au Domaine de la Vallongue à Eygalières !Familles
Organisé par Pétanq’ Business Tour
Une journée de pétanque pas comme les autres !
Détente, partage, convivialité, esprit d’équipe venez vivre une journée inoubliable, le tout dans un cadre exceptionnel, le Domaine de la Vallongue, au cœur des Alpilles !
Et bien sûr, vous aurez l’occasion de (re)découvrir le célèbre jeu de boules provençal la pétanque !
Assistez à du grand spectacle, avec la participation des champions du monde et de personnalités !
La finale est prévue pour 16h30
Buvette sur place .
Route de Mouriès D24 Domaine de la Vallongue Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 63 65 79 petanqtour@gmail.com
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English :
Do you enjoy pétanque? Come along to the Inter-Company Competition at the Domaine de la Vallongue in Eygalières!
L’événement Pétanq’ Business Tour Concours Inter-Entreprises Eygalières a été mis à jour le 2026-06-19 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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