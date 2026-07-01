Pétanq’ Business Tour Concours Inter-Entreprises Route de Mouriès D24 Eygalières

Informations pratiques

Eygalières

Pétanq’ Business Tour Concours Inter-Entreprises

Jeudi 9 juillet 2026 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Mouriès D24 Domaine de la Vallongue Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Vous aimez la pétanque ? Assistez au Concours Inter-Entreprises, au Domaine de la Vallongue à Eygalières !Familles

Organisé par Pétanq’ Business Tour



Une journée de pétanque pas comme les autres !

Détente, partage, convivialité, esprit d’équipe venez vivre une journée inoubliable, le tout dans un cadre exceptionnel, le Domaine de la Vallongue, au cœur des Alpilles !

Et bien sûr, vous aurez l’occasion de (re)découvrir le célèbre jeu de boules provençal la pétanque !

Assistez à du grand spectacle, avec la participation des champions du monde et de personnalités !



La finale est prévue pour 16h30

Buvette sur place .

Route de Mouriès D24 Domaine de la Vallongue Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 63 65 79 petanqtour@gmail.com

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English :

Do you enjoy pétanque? Come along to the Inter-Company Competition at the Domaine de la Vallongue in Eygalières!

L’événement Pétanq’ Business Tour Concours Inter-Entreprises Eygalières a été mis à jour le 2026-06-19 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles