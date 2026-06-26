Excursion Les Soirs d’Été à Eygalières Église Saint-Laurent Eygalières

Eygalières

Excursion Les Soirs d’Été à Eygalières

Du 10/07 au 17/07/2026 tous les jours de 18h30 à 20h.

Du 03/08 au 11/08/2026 tous les jours de 18h30 à 20h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Église Saint-Laurent Rue du Docteur Roque Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-08-11 20:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-03

Pendant l’été, Anaïs, guide locale, vous accompagne sur une promenade à la découverte d’Eygalières et de sa campagne !Familles

Visitez le charmant village d’Eygalières hors des sentiers battus !

Anaïs, guide-conférencière et eygaliéroise, vous fera cheminer depuis le parvis de l’Église Saint-Laurent, jusqu’à la grotte de la Baumo Sourno, en passant par la garrigue aromatique, le Vieux Village et ses superbes vestiges…

Une vue panoramique sur les crêtes des Alpilles clôturera cette très belle promenade apéritive.

Profitez-en pour dîner ensuite dans l’un des restaurants du village !



Dates du vendredi 10 au vendredi 17 juillet et du lundi 3 au mardi 11 août

Horaires de 18 h 30 à 20 h

Lieu de rendez-vous parking des Écoles, avenue Léon Blum

Durée 1 h 30

Distance environ 1 km

Niveau facile

Public adultes et enfants à partir de 6 ans. Animaux acceptés en laisse

Matériel requis chaussures adaptées de type baskets ou chaussures de marche, eau, chapeau, crème solaire



Réservation obligatoire. .

Église Saint-Laurent Rue du Docteur Roque Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the summer, Anaïs, a local guide, will take you on an walk to explore Eygalières and its countryside!

L’événement Excursion Les Soirs d’Été à Eygalières Eygalières a été mis à jour le 2026-06-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles