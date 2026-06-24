Soirée Provenç’halles Espace Étienne Vatelot Eygalières

Eygalières

Soirée Provenç’halles

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 20h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Espace Étienne Vatelot 15 avenue de la Lèque Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

La Soirée Provenç’Halles revient cet été à Eygalières pour sa 3e édition, à l’espace Étienne Vatelot !Familles

Organisé par l’association Li-Cagonis



Les Provenç’Halles sont avant tout une célébration de notre patrimoine culinaire et culturel.

Plusieurs restaurateurs de la région seront présents pour vous faire découvrir une variété de délices gastronomiques.

Vous pourrez déguster des plats savoureux, des spécialités locales, et des boissons rafraîchissantes, le tout dans une ambiance conviviale et authentique.

Pour rendre cette soirée encore plus magique, vous pourrez également profiter d’animations spectaculaires Show son et lumière par Illuminights et animation musicale par DJ Luca Mencci.



Les Provenç’Halles sont l’occasion idéale pour se retrouver en famille, entre amis ou entre voisins, et pour profiter ensemble d’un moment de détente et de plaisir.



Réservation de manges-debouts par SMS .

Espace Étienne Vatelot 15 avenue de la Lèque Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 49 89 40 91 licagoniseygalieres@gmail.com

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English :

The Provenç’Halles Evening is back this summer for its third edition in Eygalières, at the Espace Étienne Vatelot!

L’événement Soirée Provenç’halles Eygalières a été mis à jour le 2026-06-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles