Cinéma La Strada Projections de films, Salle des Fêtes d’Eygalières Eygalières

Tous les mardis, La Strada Cinéma itinérant vous propose une projection de film à la Salle des Fêtes d’Eygalières !Familles

Séances de cinéma avec l’association de cinéma itinérant La Strada à la Salle des Fêtes d’Eygalières



* Mardi 30 décembre 20h30 L’Inconnu de la Grande Arche

Drame, de Stéphane Demoustier, avec Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Xavier Dolan (France, 2025). Durée 1h46

1983, François Mitterrand décide de lancer un concours d’architecture international pour le projet phare de sa présidence la Grande Arche de la Défense, dans l’axe du Louvre et de l’Arc de Triomphe ! A la surprise générale, Otto von Spreckelsen, architecte danois, remporte le concours. Du jour au lendemain, cet homme de 53 ans, inconnu en France, débarque à Paris où il est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique. Et si l’architecte entend bâtir la Grande Arche telle qu’il l’a imaginée, ses idées vont très vite se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique.



* Mardi 06 janvier 2026 20h30 Dossier 137

Policier, de Dominik Moll, avec Léa Drucker, Guslagie Malanda, Mathilde Roehrich (France, 2025). Durée 1h55

Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité… Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro.



* Mardi 13 janvier 2026 20h30 Dites-lui que je l’aime

Comédie dramatique, de Romane Bohringer, avec Romane Bohringer, Clémentine Autain, Eva Yelmani (France, 2025). Durée 1h32

Romane décide d’adapter pour le cinéma le livre de Clémentine Autain consacré à sa mère. Ce projet la confronte à son passé et à sa propre mère qui l’a abandonnée quand elle avait neuf mois.



* Mardi 20 janvier 2026 20h30 Les Enfants vont bien

Drame, de Nathan Ambrosioni, avec Camille Cottin, Juliette Armanet, Monia Chokri (France, 2025). Durée 1h51

Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître…



* Mardi 27 janvier 2026 20h30 Les Rêveurs

Comédie dramatique, d’Isabelle Carré, avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Tessa Dumont Janod (France, 2025). Durée 1h46

Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique. À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire son internement à 14 ans. Peu à peu, les souvenirs refont surface. Et avec eux, la découverte du théâtre, qui un jour l’a sauvée.



* Mardi 03 février 2026 20h30 Lady Nazca

Aventure, biopic, drame historique, de Damien Dorsaz, avec Devrim Lingnau, Guillaume Gallienne, Olivia Ross (France Allemagne, 2025). Durée 1h39

Pérou, 1936. Maria, jeune enseignante à Lima, rencontre Paul d’Harcourt, archéologue français. Ce dernier l’emmène dans le désert de Nazca où elle découvre un vestige millénaire qui va peu à peu devenir le combat de sa vie…

D’après une histoire vraie. Inspiré de la vie de l’archéologue Maria Reiche.



* Mardi 10 février 2026 20h30 La Condition

Comédie dramatique, de Jérôme Bonnell, avec Swann Arlaud, Galatea Bellugi, Louise Chevillotte (France, 2025). Durée 1h43

C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits.



* Mardi 17 février 2026 20h30 Des preuves d’amour

Comédie dramatique, d’Alice Douard, avec Ella Rumpf, Monia Chokri, Noémie Lvovsky (France, 2025). Durée 1h37

Céline attend l’arrivée de son premier enfant. Mais elle n’est pas enceinte. Dans trois mois, c’est Nadia, sa femme, qui donnera naissance à leur fille. Sous le regard de ses amis, de sa mère, et aux yeux de la loi, elle cherche sa place et sa légitimité. .

Salle des Fêtes d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 03 cinemalastrada@free.fr

English :

Every Tuesday, La Strada Cinéma itinérant screens a film at the Salle des Fêtes in Eygalières!

