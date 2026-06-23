Grande Sardinade à Pissos Salle des Fêtes Pissos
Grande Sardinade à Pissos Salle des Fêtes Pissos samedi 4 juillet 2026.
Pissos
Grande Sardinade à Pissos
Salle des Fêtes 51 route de Daugnague Pissos Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Grande sardinade à Pissos organisée par le Comité des fêtes de Pissos le samedi 04 juillet 2025.
Deux menus au choix
Sardines à volonté ou Grillades + frites
Fromage et Glace
Venez nombreux passer une soirée conviviale
Grande sardinade à Pissos organisée par le Comité des fêtes de Pissos le samedi 04 juillet 2025.
Deux menus au choix
Sardines à volonté ou Grillades + frites
Fromage et Glace
Venez nombreux passer une soirée conviviale .
Salle des Fêtes 51 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 86 75 27 comitedesfetes.pissos@gmail.com
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English : Grande Sardinade à Pissos
Big Sardine Feast in Pissos, organized by the Pissos Festival Committee on Saturday, July 4, 2025.
Choose from two menus:
All-you-can-eat sardines or grilled meats + fries
Cheese and ice cream
Come one, come all for a fun-filled evening!
L’événement Grande Sardinade à Pissos Pissos a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cœur Haute Lande
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