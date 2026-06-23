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Grande Sardinade à Pissos Salle des Fêtes Pissos

Grande Sardinade à Pissos Salle des Fêtes Pissos

Grande Sardinade à Pissos Salle des Fêtes Pissos samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
51 route de Daugnague
Ville
40410 Pissos
Département
Landes
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
5 5 Tarif réduit

Pissos

Grande Sardinade à Pissos

Salle des Fêtes 51 route de Daugnague Pissos Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Grande sardinade à Pissos organisée par le Comité des fêtes de Pissos le samedi 04 juillet 2025.
Deux menus au choix
Sardines à volonté ou Grillades + frites
Fromage et Glace
Venez nombreux passer une soirée conviviale
Grande sardinade à Pissos organisée par le Comité des fêtes de Pissos le samedi 04 juillet 2025.
Deux menus au choix
Sardines à volonté ou Grillades + frites
Fromage et Glace
Venez nombreux passer une soirée conviviale   .

Salle des Fêtes 51 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 86 75 27  comitedesfetes.pissos@gmail.com

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English : Grande Sardinade à Pissos

Big Sardine Feast in Pissos, organized by the Pissos Festival Committee on Saturday, July 4, 2025.
Choose from two menus:
All-you-can-eat sardines or grilled meats + fries
Cheese and ice cream
Come one, come all for a fun-filled evening!

L’événement Grande Sardinade à Pissos Pissos a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cœur Haute Lande

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