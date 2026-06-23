Grande Sardinade à Pissos Salle des Fêtes Pissos

Pissos

Grande Sardinade à Pissos

Salle des Fêtes 51 route de Daugnague Pissos Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Grande sardinade à Pissos organisée par le Comité des fêtes de Pissos le samedi 04 juillet 2025.

Deux menus au choix

Sardines à volonté ou Grillades + frites

Fromage et Glace

Venez nombreux passer une soirée conviviale

Grande sardinade à Pissos organisée par le Comité des fêtes de Pissos le samedi 04 juillet 2025.

Deux menus au choix

Sardines à volonté ou Grillades + frites

Fromage et Glace

Venez nombreux passer une soirée conviviale .

Salle des Fêtes 51 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 86 75 27 comitedesfetes.pissos@gmail.com

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English : Grande Sardinade à Pissos

Big Sardine Feast in Pissos, organized by the Pissos Festival Committee on Saturday, July 4, 2025.

Choose from two menus:

All-you-can-eat sardines or grilled meats + fries

Cheese and ice cream

Come one, come all for a fun-filled evening!

L’événement Grande Sardinade à Pissos Pissos a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cœur Haute Lande