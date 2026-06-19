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Grande soirée bal-Concert Plonévez-du-Faou

Grande soirée bal-Concert Plonévez-du-Faou lundi 13 juillet 2026.

Adresse
Place de l'église
Ville
29530 Plonévez-du-Faou
Département
Finistère
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Plonévez-du-Faou

Grande soirée bal-Concert

Place de l’église Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 01:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Place de l’église à Plonévez du Faou à partir de 19H

Au programme
19H30-20H30 Concert avec Banana Poulpe
21H Concert de Drosera
Fin de soirée Dancefloor avec la playlist de Vivien

Restauration et buvette
> Formule saucisse-frites, préparé par le PAFA
> Buvette par l’association Temps Lié

Si la météo est capricieuse, l’animation aura lieu à l’espace Ar Veilh   .

Place de l’église Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 6 81 20 72 79 

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English :

L’événement Grande soirée bal-Concert Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-19 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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