Grande soirée bal-Concert Plonévez-du-Faou
Grande soirée bal-Concert Plonévez-du-Faou lundi 13 juillet 2026.
Plonévez-du-Faou
Grande soirée bal-Concert
Place de l’église Plonévez-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Place de l’église à Plonévez du Faou à partir de 19H
Au programme
19H30-20H30 Concert avec Banana Poulpe
21H Concert de Drosera
Fin de soirée Dancefloor avec la playlist de Vivien
Restauration et buvette
> Formule saucisse-frites, préparé par le PAFA
> Buvette par l’association Temps Lié
Si la météo est capricieuse, l’animation aura lieu à l’espace Ar Veilh .
Place de l’église Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 6 81 20 72 79
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English :
L’événement Grande soirée bal-Concert Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-19 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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