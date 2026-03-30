Grande soirée conte Lu Chamçac Champsac

Grande soirée conte

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Venez passer une soirée conviviale à écouter les conteurs da La Marche des Conteurs. .

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lechampsac@mailo.com

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English : Grande soirée conte

L’événement Grande soirée conte Champsac a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Ouest Limousin