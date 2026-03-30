Grande soirée conte Lu Chamçac Champsac
Grande soirée conte Lu Chamçac Champsac mardi 21 avril 2026.
Grande soirée conte
Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Venez passer une soirée conviviale à écouter les conteurs da La Marche des Conteurs. .
Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lechampsac@mailo.com
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English : Grande soirée conte
L’événement Grande soirée conte Champsac a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Ouest Limousin
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