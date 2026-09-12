Grande soirée Karaoké, Esplanade de la Mendillonne, Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Informations pratiques

Grande soirée Karaoké Samedi 12 septembre, 19h00 Esplanade de la Mendillonne Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Rendez-vous samedi 12 septembre dès 19h sur l’Esplanade de la Mendillonne pour une grande soirée Karaoké dans une ambiance festive.

Plusieurs food trucks seront présents si vous souhaitez vous restaurer ainsi que la buvette du comité des fêtes.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos chansons sur www.sgmo.net/karaoke

Esplanade de la Mendillonne Place de l’Esplanade, 69650 Saint-Germain-au-Mont-d’Or Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69650 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.sgmo.net/karaoke »}]

Sur l’Esplanade de la Mendillonne