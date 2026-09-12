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Grande soirée Karaoké, Esplanade de la Mendillonne, Saint-Germain-au-Mont-d’Or

samedi 12 septembre 2026 · Esplanade de la Mendillonne · Saint-Germain-au-Mont-d'Or

Grande soirée Karaoké, Esplanade de la Mendillonne, Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Esplanade de la Mendillonne
Adresse
Place de l'Esplanade, 69650 Saint-Germain-au-Mont-d'Or
Ville
69650 Saint-Germain-au-Mont-d'Or
Département
Métropole de Lyon

Grande soirée Karaoké Samedi 12 septembre, 19h00 Esplanade de la Mendillonne Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Rendez-vous samedi 12 septembre dès 19h sur l’Esplanade de la Mendillonne pour une grande soirée Karaoké dans une ambiance festive.
Plusieurs food trucks seront présents si vous souhaitez vous restaurer ainsi que la buvette du comité des fêtes.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos chansons sur www.sgmo.net/karaoke

Esplanade de la Mendillonne Place de l’Esplanade, 69650 Saint-Germain-au-Mont-d’Or Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69650 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.sgmo.net/karaoke »}]
Sur l’Esplanade de la Mendillonne

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