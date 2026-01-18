Grande Soirée Paëlla & soirée dansante Salle des fêtes Chaunay

Grande Soirée Paëlla & soirée dansante

Salle des fêtes 41 Grande Rue Chaunay Vienne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

L’APE vous donne rendez-vous pour une soirée paëlla ultra conviviale et festive !

Au programme bonne cuisine, bonne humeur et soirée dansante animée par un DJ.

Un moment à partager en famille ou entre amis, pour se régaler et faire la fête ensemble !

Inscription obligatoire par téléphone au 0698390696

Venez nombreux, ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit ! .

Salle des fêtes 41 Grande Rue Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 39 06 96

