Grande tablée festive et solidaire Salle Loire à l’Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Grande tablée festive et solidaire

Salle Loire à l’Espace Edouard Landrain Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 12:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

A l’occasion des 80 ans du Secours Catholique, l’association organise un grand repas partagé. L’idée est que ce moment soit un temps de fraternité.

Au programme

Repas partagé chacun apporte une salade composée ou tarte salée pour 4 personnes. Prévoir assiettes et couverts.

Apéritif et gâteau d’anniversaire offerts par le Secours Catholique

Animations chorales participative, musiciens, jeux divers (de société, pétanque… Ne pas hésiter à apporter des jeux) .

Salle Loire à l’Espace Edouard Landrain Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire equipe.ancenis-loireauxence.440@secours-catholique.org

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English :

To mark the 80th anniversary of Secours Catholique, the association is organizing a large shared meal. The idea is for this to be a time of fraternity.

L’événement Grande tablée festive et solidaire Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis