Grande tablée festive et solidaire Salle Loire à l’Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon
Grande tablée festive et solidaire Salle Loire à l’Espace Edouard Landrain Ancenis-Saint-Géréon samedi 30 mai 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Grande tablée festive et solidaire
Salle Loire à l’Espace Edouard Landrain Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 12:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
A l’occasion des 80 ans du Secours Catholique, l’association organise un grand repas partagé. L’idée est que ce moment soit un temps de fraternité.
Au programme
Repas partagé chacun apporte une salade composée ou tarte salée pour 4 personnes. Prévoir assiettes et couverts.
Apéritif et gâteau d’anniversaire offerts par le Secours Catholique
Animations chorales participative, musiciens, jeux divers (de société, pétanque… Ne pas hésiter à apporter des jeux) .
Salle Loire à l’Espace Edouard Landrain Boulevard de Kirkham Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire equipe.ancenis-loireauxence.440@secours-catholique.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark the 80th anniversary of Secours Catholique, the association is organizing a large shared meal. The idea is for this to be a time of fraternity.
L’événement Grande tablée festive et solidaire Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique)
- Soirée jeux vidéo et pizza Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon 24 avril 2026
- Dîner spectacle Théâtre d’impro Salle du Gotha Ancenis-Saint-Géréon 25 avril 2026
- Concert In Hoc Nido Chalumeau Quartet Rue Saint-Pierre Ancenis-Saint-Géréon 26 avril 2026
- Circuit de l’Île Mouchet Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique 1 mai 2026
- Boucle La Loire à Vélo Oudon > Mauves-sur-Loire Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique 1 mai 2026