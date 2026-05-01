Beaulieu-en-Argonne

Grande Traversée de l’Argonne

Beaulieu-en-Argonne Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-10

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-10

Et si c’était le moment de vivre votre première grande itinérance ?

Avec la Grande Traversée de l’Argonne, tout est pensé pour vous permettre de tenter l’aventure pour la première fois, dans un format accessible, encadré et prêt à partir.

Du 10 au 17 mai 2026, partez à pied, en trail ou en VTT sur des parcours de 16 à 100 km à travers forêts, étangs, villages et patrimoine, au cœur d’une Argonne préservée et authentique.

Que vous soyez novice, sportif aguerri, amateur de randonnée ou en quête d’un défi, choisissez le format et le rythme qui vous conviennent pour découvrir les paysages préservés de l’Argonne, partager une aventure collective et partir à la rencontre des autres… et peut-être aussi un peu de vous-même !

En Argonne, entre Ardennes, Marne et Meuse.Tout public

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Beaulieu-en-Argonne 55250 Meuse Grand Est +33 6 33 47 02 71 avenirargonne@argonne-pnr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if it was time for your first big tour?

With the Grande Traversée de l?Argonne, everything is designed to enable you to try your hand at adventure for the first time, in a format that is accessible, supervised and ready to go.

From May 10 to 17, 2026, set off on foot, trail or mountain bike on routes ranging from 16 to 100 km through forests, lakes, villages and heritage, in the heart of the unspoilt and authentic Argonne.

Whether you’re a novice, a seasoned sportsman, a hiking enthusiast or in search of a challenge, choose the format and pace that suit you, and discover the unspoilt landscapes of the Argonne, share in a collective adventure and set off to meet others? and perhaps a little of yourself too!

In Argonne, between the Ardennes, Marne and Meuse.

L’événement Grande Traversée de l’Argonne Beaulieu-en-Argonne a été mis à jour le 2026-04-30 par OT COEUR DE LORRAINE