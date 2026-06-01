Grande vente vintage avec emmäus Moma Kitchen Food Court Bayonne

Bayonne

Grande vente vintage avec emmäus

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Un pop-up store seconde main et vintage signé Emmaüs Tarnos arrive à Bayonne !

Les vendredi 12 et samedi 13 juin, le Moma Kitchen à Bayonne accueillera un événement inédit en partenariat avec la communauté Emmaüs Tarnos une grande vente éphémère de seconde main mettant à l’honneur une sélection des plus belles pièces chinées et soigneusement mises en scène par les équipes d’Emmaüs. Pendant deux jours, le public pourra découvrir une véritable boutique éphémère au cœur du Moma petit mobilier, meubles, bibelots, vaisselle, décoration, vêtements vintage et objets uniques… une sélection éclectique de belles trouvailles pour donner une seconde vie à des pièces pleines de charme et d’histoire. Au-delà de l’expérience shopping, cet événement met également en lumière les valeurs de réemploi, de solidarité et de consommation responsable portées par Emmaüs Tarnos. .

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 18 85 aurelie@momakitchen.fr

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English : Grande vente vintage avec emmäus

L’événement Grande vente vintage avec emmäus Bayonne a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Bayonne