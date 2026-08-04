Grandir autochtone : rencontre littéraire avec Uashteskun Cosmopolis Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-11 16:00 –

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Adulte

Animation : Faustine Benoit (librairie La Géothèque)En partenariat avec la librairie La Géothèque et les maisons d’édition Hannenorak et Dépaysage Uashteskun est Pekuakamiulnu de Mashteuiatsh, au Québec. Il s’inspire de sa propre jeunesse pour écrire ses romans et anime des ateliers d’écriture destinés aux enfants à Montréal. Son deuxième roman, L’amie de mon père, a été publié en 2025 par Hannenorak, maison d’édition consacrée à la littérature des Premières Nations, puis en 2026 par les éditions Dépaysage.Qu’est-ce que lire, écrire, se construire, en grandissant autochtone ? La discussion permettra d’entrer dans l’univers littéraire de Uashteskun et d’évoquer les enjeux de représentation des jeunesses minorisées dans la littérature. Rencontre proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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