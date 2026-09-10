Grandir autochtone : rencontre littéraire avec Uashteskun, Cosmopolis, Nantes

Informations pratiques

Grandir autochtone : rencontre littéraire avec Uashteskun Dimanche 11 octobre, 16h00 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T16:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T16:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:30:00+02:00

Animation : Faustine Benoit (librairie La Géothèque)

En partenariat avec la librairie La Géothèque et les maisons d’édition Hannenorak et Dépaysage

Uashteskun est Pekuakamiulnu de Mashteuiatsh, au Québec. Il s’inspire de sa propre jeunesse pour écrire ses romans et anime des ateliers d’écriture destinés aux enfants à Montréal. Son deuxième roman, L’amie de mon père, a été publié en 2025 par Hannenorak, maison d’édition consacrée à la littérature des Premières Nations, puis en 2026 par les éditions Dépaysage.

Qu’est-ce que lire, écrire, se construire, en grandissant autochtone ? La discussion permettra d’entrer dans l’univers littéraire de Uashteskun et d’évoquer les enjeux de représentation des jeunesses minorisées dans la littérature.

Rencontre proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances »}]

Rencontre littéraire proposée dans le cadre de « Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part » à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026

Uashteskun