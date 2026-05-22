Grangexpo Gîte La Petite Côte Villers-le-Lac
Grangexpo Gîte La Petite Côte Villers-le-Lac samedi 6 juin 2026.
Villers-le-Lac
Grangexpo
Gîte La Petite Côte 72 Col France Villers-le-Lac Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20
Exposition de peintures et de photos, les samedis et dimanches de 14h à 18h .
Gîte La Petite Côte 72 Col France Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 20 10 37 tclallier25@gmail.com
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English : Grangexpo
L’événement Grangexpo Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER