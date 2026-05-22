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Grangexpo Gîte La Petite Côte Villers-le-Lac

Grangexpo Gîte La Petite Côte Villers-le-Lac samedi 6 juin 2026.

Lieu : Gîte La Petite Côte

Adresse : 72 Col France

Ville : 25130 Villers-le-Lac

Département : Doubs

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Villers-le-Lac

Grangexpo

Gîte La Petite Côte 72 Col France Villers-le-Lac Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20

Exposition de peintures et de photos, les samedis et dimanches de 14h à 18h   .

Gîte La Petite Côte 72 Col France Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 20 10 37  tclallier25@gmail.com

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English : Grangexpo

L’événement Grangexpo Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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