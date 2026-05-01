La Fraternité Concert de Printemps Salle des Fêtes Villers-le-Lac
La Fraternité Concert de Printemps Salle des Fêtes Villers-le-Lac samedi 30 mai 2026.
Villers-le-Lac
La Fraternité Concert de Printemps
Salle des Fêtes Rue du Soleil Couchant Villers-le-Lac Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez écouter notre Fanfare la Fraternité dans un concert où elle accueille son orchestre junior pour une prestation complète.
Le programme est varié pour plaire au plus grand nombre.
Au plaisir de vous retrouver à cette occasion. .
Salle des Fêtes Rue du Soleil Couchant Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fraternite.villerslelac@gmail.com
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English : La Fraternité Concert de Printemps
L’événement La Fraternité Concert de Printemps Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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