La Fraternité Concert de Printemps Salle des Fêtes Villers-le-Lac

Villers-le-Lac

La Fraternité Concert de Printemps

Salle des Fêtes Rue du Soleil Couchant Villers-le-Lac Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez écouter notre Fanfare la Fraternité dans un concert où elle accueille son orchestre junior pour une prestation complète.

Le programme est varié pour plaire au plus grand nombre.

Au plaisir de vous retrouver à cette occasion. .

Salle des Fêtes Rue du Soleil Couchant Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fraternite.villerslelac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Fraternité Concert de Printemps

L’événement La Fraternité Concert de Printemps Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER