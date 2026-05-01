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La Fraternité Concert de Printemps Salle des Fêtes Villers-le-Lac

La Fraternité Concert de Printemps Salle des Fêtes Villers-le-Lac samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : Rue du Soleil Couchant

Ville : 25130 Villers-le-Lac

Département : Doubs

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Villers-le-Lac

La Fraternité Concert de Printemps

Salle des Fêtes Rue du Soleil Couchant Villers-le-Lac Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Venez écouter notre Fanfare la Fraternité dans un concert où elle accueille son orchestre junior pour une prestation complète.
Le programme est varié pour plaire au plus grand nombre.
Au plaisir de vous retrouver à cette occasion.   .

Salle des Fêtes Rue du Soleil Couchant Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   fraternite.villerslelac@gmail.com

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English : La Fraternité Concert de Printemps

L’événement La Fraternité Concert de Printemps Villers-le-Lac a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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