Grapes X à Nom de Zeus ! Perros-Guirec
Grapes X à Nom de Zeus ! Perros-Guirec samedi 13 juin 2026.
Perros-Guirec
Grapes X à Nom de Zeus !
45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
GRAPES X NOM DE ZEUS !
Quand l’énergie provoque la foudre !
AU MENU
– Séance de Pilates spicy
– Boisson
– Crêpe
RDV samedi 13 juin au Nom de Zeus pour ton cours de sport électrique !
Réserve vite ta place ! .
45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70
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English :
L’événement Grapes X à Nom de Zeus ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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