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Grapes X à Nom de Zeus ! Perros-Guirec

Grapes X à Nom de Zeus ! Perros-Guirec samedi 13 juin 2026.

Adresse : 45 boulevard Joseph Le Bihan

Ville : 22700 Perros-Guirec

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Perros-Guirec

Grapes X à Nom de Zeus !

45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

GRAPES X NOM DE ZEUS !
Quand l’énergie provoque la foudre !

AU MENU
– Séance de Pilates spicy
– Boisson
– Crêpe

RDV samedi 13 juin au Nom de Zeus pour ton cours de sport électrique !

Réserve vite ta place !   .

45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70 

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English :

L’événement Grapes X à Nom de Zeus ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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