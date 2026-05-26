Perros-Guirec

Grapes X à Nom de Zeus !

45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

GRAPES X NOM DE ZEUS !

Quand l’énergie provoque la foudre !

AU MENU

– Séance de Pilates spicy

– Boisson

– Crêpe

RDV samedi 13 juin au Nom de Zeus pour ton cours de sport électrique !

Réserve vite ta place ! .

45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70

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English :

L’événement Grapes X à Nom de Zeus ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Perros-Guirec