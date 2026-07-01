GRATENS EN FÊTE FINALE COUPE DU MONDE PLACE DE LA MAIRIE Gratens

Informations pratiques

Gratens

GRATENS EN FÊTE FINALE COUPE DU MONDE

PLACE DE LA MAIRIE Le Village Gratens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 21:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

on diffuse la finale de la Coupe du Monde

Venez nombreux partager ce grand moment et n’hésitez pas à vous inscrire pour le repas !! .

PLACE DE LA MAIRIE Le Village Gratens 31430 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetesgratens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The World Cup final is being broadcast

L’événement GRATENS EN FÊTE FINALE COUPE DU MONDE Gratens a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE