GRATENS EN FÊTE FINALE COUPE DU MONDE PLACE DE LA MAIRIE Gratens
dimanche 19 juillet 2026 · PLACE DE LA MAIRIE · Gratens
Informations pratiques
Gratens
GRATENS EN FÊTE FINALE COUPE DU MONDE
PLACE DE LA MAIRIE Le Village Gratens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
on diffuse la finale de la Coupe du Monde
Venez nombreux partager ce grand moment et n’hésitez pas à vous inscrire pour le repas !! .
PLACE DE LA MAIRIE Le Village Gratens 31430 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetesgratens@gmail.com
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English :
The World Cup final is being broadcast
L’événement GRATENS EN FÊTE FINALE COUPE DU MONDE Gratens a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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