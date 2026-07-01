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GRATENS EN FÊTE FINALE COUPE DU MONDE PLACE DE LA MAIRIE Gratens

dimanche 19 juillet 2026 · PLACE DE LA MAIRIE · Gratens

GRATENS EN FÊTE FINALE COUPE DU MONDE PLACE DE LA MAIRIE Gratens

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
PLACE DE LA MAIRIE
Adresse
Le Village
Ville
31430 Gratens
Département
Haute-Garonne
Tarif

Gratens

GRATENS EN FÊTE FINALE COUPE DU MONDE

PLACE DE LA MAIRIE Le Village Gratens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

on diffuse la finale de la Coupe du Monde
Venez nombreux partager ce grand moment et n’hésitez pas à vous inscrire pour le repas !!   .

PLACE DE LA MAIRIE Le Village Gratens 31430 Haute-Garonne Occitanie   comitedesfetesgratens@gmail.com

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English :

The World Cup final is being broadcast

L’événement GRATENS EN FÊTE FINALE COUPE DU MONDE Gratens a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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