GRATENS EN FÊTE PLACE DE LA MAIRIE Gratens

vendredi 17 juillet 2026 · PLACE DE LA MAIRIE · Gratens

Informations pratiques

Gratens

GRATENS EN FÊTE

PLACE DE LA MAIRIE Le Village Gratens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Le Comité des fêtes, vous invites a la fête

Rendez‑vous les 17, 18 et 19 juillet pour partager un week‑end convivial, festif et plein de bonne humeur au cœur du village. .

PLACE DE LA MAIRIE Le Village Gratens 31430 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetesgratens@gmail.com

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English :

The Comité des fêtes, invites you to the party

L’événement GRATENS EN FÊTE Gratens a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE