UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gratens

GRATENS EN FÊTE PLACE DE LA MAIRIE Gratens

vendredi 17 juillet 2026 · PLACE DE LA MAIRIE · Gratens

GRATENS EN FÊTE PLACE DE LA MAIRIE Gratens

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
PLACE DE LA MAIRIE
Adresse
Le Village
Ville
31430 Gratens
Département
Haute-Garonne
Tarif

Gratens

GRATENS EN FÊTE

PLACE DE LA MAIRIE Le Village Gratens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-17

Le Comité des fêtes, vous invites a la fête
Rendez‑vous les 17, 18 et 19 juillet pour partager un week‑end convivial, festif et plein de bonne humeur au cœur du village.   .

PLACE DE LA MAIRIE Le Village Gratens 31430 Haute-Garonne Occitanie   comitedesfetesgratens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes, invites you to the party

L’événement GRATENS EN FÊTE Gratens a été mis à jour le 2026-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Gratens (Haute-Garonne)