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AGENDA · Biches

Gratiferia Le Bourg Biches

dimanche 19 juillet 2026 · Le Bourg · Biches

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Cours du Prieuré (face à la Mairie)
Ville
58110 Biches
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Biches

Gratiferia

Le Bourg Cours du Prieuré (face à la Mairie) Biches Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Gratiferia
De 10h à 18h dans la cour du Prieuré Saint-Victor (en face de la Mairie). Entrée libre.
Petite restauration et buvette.
Réception des objets à partir de 9h30.
Le principe les visiteurs apportent des objets qu’ils souhaitent donner ou ils n’apportent rien, ils peuvent prendre des objets qui les intéressent.
Infos au 06 29 86 08 50 ou 06 79 69 35 77   .

Le Bourg Cours du Prieuré (face à la Mairie) Biches 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 86 08 50 

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English : Gratiferia

L’événement Gratiferia Biches a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Rives du Morvan