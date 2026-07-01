Gratiferia Le Bourg Biches

Informations pratiques

Biches

Gratiferia

Le Bourg Cours du Prieuré (face à la Mairie) Biches Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Gratiferia

De 10h à 18h dans la cour du Prieuré Saint-Victor (en face de la Mairie). Entrée libre.

Petite restauration et buvette.

Réception des objets à partir de 9h30.

Le principe les visiteurs apportent des objets qu’ils souhaitent donner ou ils n’apportent rien, ils peuvent prendre des objets qui les intéressent.

Infos au 06 29 86 08 50 ou 06 79 69 35 77 .

Le Bourg Cours du Prieuré (face à la Mairie) Biches 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 86 08 50

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English : Gratiferia

L’événement Gratiferia Biches a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Rives du Morvan