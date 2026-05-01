Gratiféria d’Offemont Salle du Conseil Offemont

Offemont

Gratiféria d’Offemont

Salle du Conseil 96 Rue Aristide Briand Offemont Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-24 13:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La Gratife´ria d’Offemont revient pour sa 4ème édition ! Rendez-vous en mairie, salle du Conseil les ??? Samedi 23 mai | 9h 13h ?? Donnez des objets propres et en bon état vaisselle, jouets, vêtements, petits électroménagers, décorations, livres (romans, jeunesse)… ? Ne sont pas acceptés encyclopédies, dictionnaires, revues, vinyles et chaussures. ?? L’équipe se réserve le droit de refuser certains dépôts. ??? Dimanche 24 mai | 9h 13h ?? Venez prendre librement ce qui vous plaît, sans contrepartie ! ?? Infos Mairie d’Offemont 03 84 26 01 49 contact@mairie-offemont.fr .

Salle du Conseil 96 Rue Aristide Briand Offemont 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 26 01 49 contact@mairie-offemont.fr

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English : Gratiféria d’Offemont

L’événement Gratiféria d’Offemont Offemont a été mis à jour le 2026-05-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)