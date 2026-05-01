Gratiféria d’Offemont Salle du Conseil Offemont
Gratiféria d’Offemont Salle du Conseil Offemont samedi 23 mai 2026.
Offemont
Gratiféria d’Offemont
Salle du Conseil 96 Rue Aristide Briand Offemont Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-24 13:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La Gratife´ria d’Offemont revient pour sa 4ème édition ! Rendez-vous en mairie, salle du Conseil les ??? Samedi 23 mai | 9h 13h ?? Donnez des objets propres et en bon état vaisselle, jouets, vêtements, petits électroménagers, décorations, livres (romans, jeunesse)… ? Ne sont pas acceptés encyclopédies, dictionnaires, revues, vinyles et chaussures. ?? L’équipe se réserve le droit de refuser certains dépôts. ??? Dimanche 24 mai | 9h 13h ?? Venez prendre librement ce qui vous plaît, sans contrepartie ! ?? Infos Mairie d’Offemont 03 84 26 01 49 contact@mairie-offemont.fr .
Salle du Conseil 96 Rue Aristide Briand Offemont 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 26 01 49 contact@mairie-offemont.fr
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English : Gratiféria d’Offemont
L’événement Gratiféria d’Offemont Offemont a été mis à jour le 2026-05-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)