Gratiferia salle des associations Romagne
dimanche 27 septembre 2026 · salle des associations · Romagne
Informations pratiques
Romagne
Gratiferia
salle des associations 12 Rue du Vigneau Romagne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 13:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Un marché gratuit alimenté par les visiteurs et visiteuses. Vous pouvez donc y apporter des articles dont vous n’avez plus l’utilité (vêtements, vaisselle, livres, objets divers… en bon état) et repartir avec les choses dont vous avez besoin!
Il n’est pas obligatoire de donner pour prendre, ni de prendre quand on a donné
Les articles qui n’auront pas trouvé preneurs ou preneuses iront en recyclerie! .
salle des associations 12 Rue du Vigneau Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 75 32 23
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English : Gratiferia
L’événement Gratiferia Romagne a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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