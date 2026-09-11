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Gratiferia salle des associations Romagne

dimanche 27 septembre 2026 · salle des associations · Romagne

Gratiferia salle des associations Romagne

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
salle des associations
Adresse
12 Rue du Vigneau
Ville
86700 Romagne
Département
Vienne
Tarif

Romagne

Gratiferia

salle des associations 12 Rue du Vigneau Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 13:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Un marché gratuit alimenté par les visiteurs et visiteuses. Vous pouvez donc y apporter des articles dont vous n’avez plus l’utilité (vêtements, vaisselle, livres, objets divers… en bon état) et repartir avec les choses dont vous avez besoin!
Il n’est pas obligatoire de donner pour prendre, ni de prendre quand on a donné
Les articles qui n’auront pas trouvé preneurs ou preneuses iront en recyclerie!   .

salle des associations 12 Rue du Vigneau Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 75 32 23 

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English : Gratiferia

L’événement Gratiferia Romagne a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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