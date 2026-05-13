Gratot, visitez le château avec le seigneur ! Rue d’Argouges Gratot
Gratot, visitez le château avec le seigneur ! Rue d’Argouges Gratot jeudi 9 juillet 2026.
Gratot
Gratot, visitez le château avec le seigneur !
Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Visite guidée sur l’histoire et les légendes du château de Gratot. Le Seigneur de Gratot lui-même vous accueille en son château pour remonter le temps. Découvrez 700 ans d’histoire où l’on rencontre fées et chevaliers… Une visite contée qui plaira aux enfants, et aussi aux grands ! .
Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Gratot, visitez le château avec le seigneur !
L’événement Gratot, visitez le château avec le seigneur ! Gratot a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Gratot (Manche)
- Pierres en lumières l’ermitage Saint-Gerbold Route de l’ermitage Gratot 29 mai 2026
- Ermitage Saint-Gerbold Gratot 30 mai 2026
- Spectacle Le Château-Lyre Rue d’Argouges Gratot 19 juin 2026
- Randonnée pédestre Gratot 28 septembre 2026