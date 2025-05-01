GRATTE GRATTE – théâtre La Flèche

Gratte-Gratte, figure locale du PMU de Reignac, est mort, un ticket à gratter gagnant dans la main. Pour Nolan et ses amis d’enfance, l’heure est aux retrouvailles. Il faut organiser le plus beau des au revoir. Mais pour Nina, qui écrit une thèse sur l’addiction aux jeux d’argent, ce retour au village confronte ses recherches à la réalité.

En France, chaque jour, 1 million de joueurs grattent, dans l’espoir d’un miracle qui n’arrivera pas.

Du samedi 04 avril 2026 au samedi 06 juin 2026 :

samedi

de 21h00 à 22h10

payant Public jeunes et adultes.

