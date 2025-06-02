Grease is the Word – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

dimanche 12 avril 2026.

Grease is the Word Début : 2026-04-12 à 14:00.

INDIGO PRODUCTIONS (79) PRÉSENTE : GREASE IS THE WORD – L’ORIGINALGREASE is the Word – L’OriginalL’histoire prend place en 1959 à la Rydell High School, située en banlieue de Chicago, sur fond de musique rock. Sandy, qui vient d’intégrer son nouveau lycée, y retrouve, à sa grande surprise, son amour d’été, Danny Zuko, désormais leader des T-Birds. Si elle est ravie de le revoir, Danny, lui, est plus préoccupé par sa popularité et son rôle de chef de bande que par les sentiments de Sandy. Grâce à l’aide des Pink Ladies, Sandy va réussir à s’imposer dans cette histoire d’amour pleine de rebondissements.Plongez dans les plus grands tubes chantés par plusieurs générations au cours des 50 dernières années : « You’re the One That I Want », « Sandy », « Hopelessly Devoted to You », « We Go Together » et bien d’autres chansons devenues des classiques intemporels.Le spectacle GREASE IS THE WORD vous promet une expérience inoubliable avec 14 chanteurs, danseurs et comédiens, accompagnés de 4 musiciens live. Une ambiance assurée que vous ne voudrez surtout pas manquer !Version plus courte L’histoire se déroule en 1959 à la Rydell High School, où Sandy retrouve son amour d’été, Danny Zuko, leader des T-Birds. Si elle est ravie, lui se soucie plus de sa popularité que de ses sentiments. Aidée par les Pink Ladies, Sandy va s’imposer dans ce jeu d’amour.Plongez dans les plus grands tubes de Grease chantés depuis 50 ans : « You’re the One That I Want », « Sandy », « Hopelessly Devoted to You », et bien d’autres.GREASE IS THE WORD : un spectacle à ne pas manquer avec 14 artistes sur scène et 4 musiciens live !

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49