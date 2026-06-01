Green festival Marché des créateurs domaine st michel Artiguelouve
Green festival Marché des créateurs domaine st michel Artiguelouve vendredi 26 juin 2026.
Artiguelouve
Green festival Marché des créateurs
domaine st michel bluegreen pau artiguelouve Artiguelouve Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-06-26 20:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Green Festival le week-end du 26-27-28 juin 2026 au Golf d’Artiguelouve.
3 jours d’activités
– Vendredi 26 juin marché des créateurs de 15h à 20h, entrée 100% libre et gratuite avec foodtruck & buvette
– Samedi 27 juin Soirée musicale au restaurant du golf avec le groupe Silky Duo
– Dimanche 28 juin Yoga Brunch avec une séance de Yoga de 11h15 à 12h15 suivie d’un brunch au restaurant du golf .
domaine st michel bluegreen pau artiguelouve Artiguelouve 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 09 29 pau@bluegreen.fr
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English : Green festival Marché des créateurs
L’événement Green festival Marché des créateurs Artiguelouve a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau