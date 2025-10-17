Greg Duth Le Bistrot de la Scène Dijon

Greg Duth

Le Bistrot de la Scène 203 Rue d’Auxonne Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 20:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

On ne fait pas de bonnes vannes sans casser des œufs

Voici la description détaillée du spectacle Il n’allait pas faire la description détaillée du spectacle. Personne ne lisait les descriptions. Si vous avez cliqué sur une affiche avec un œuf au plat, c’est que vous avez déjà décidé de venir, ou alors vous avez une dalle de poney. Dans les deux cas, il savait qu’il était inutile d’essayer de vous convaincre qu’il était encore plus marrant en vrai, que ce spectacle était différent chaque soir car les sketchs étaient tirés au sort par le public, et qu’il faisait du stand-up, des personnages et bien d’autres choses encore…

Il espérait que les “…” éveilleraient votre curiosité. .

Le Bistrot de la Scène 203 Rue d’Auxonne Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Greg Duth

German : Greg Duth

Italiano :

Espanol :

L’événement Greg Duth Dijon a été mis à jour le 2025-10-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)