GREG PETRAS – PALAIS DES CONGRES Perpignan

GREG PETRAS Début : 2026-04-23 à 20:30. Tarif : – euros.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : GREG PETRASGreg Petras, enfant du PACA , (au cas où vous ne le saviez pas encore) à choisi PERPIGNAN pour l’avant dernière de son spectacle Empêche-moi!!! .Après 10 ans de bons et loyaux services chez les Marins pompiers de Marseille, venez découvrir comment ce jeune père de famille a tout plaqué (enfin presque, les enfants sont toujours là… pour tenter l’impossible : devenir humoriste !!Si vous avez aimé son quotidien et son authenticité sur les réseaux, vous allez obligatoirement l’adorer sur scène au palais des congrès de Perpignan , chez vous , le 23 avril 2026 et là … personne ne pourra l’en empêcher

PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan 66