Grégoire Le Carré Blanc – Spectacle Tinqueux

Grégoire Vendredi 13 février 2026, 20h30 Le Carré Blanc – Spectacle Marne

Plein tarif : 22€

Offre fidélité : 20€

Offre solidarité (sur justificatif : carte senior 65+ de Tinqueux, carte Jeunes européenne, bénéficiaires du RSA, personne en situation de handicap) : 15€

Offre jeunesse (Pass Culture, moins de 16 ans) : 5€

Début : 2026-02-13T20:30:00 – 2026-02-13T22:00:00

Fin : 2026-02-13T20:30:00 – 2026-02-13T22:00:00

Ven. 13 fév. – 20h30

Tout public | D : 5 à 22 € | 1h30

Grégoire fait un stop à Tinqueux pour notre plus grand plaisir ! Depuis Toi + Moi qu’on a écouté en boucle, il a poursuivi son voyage dans la chanson française. Un voyage doux dont on ressort le cœur léger.

« Un jour nous allons tous mourir », dit Charlie Brown. « Oui mais tous les autres jours nous allons vivre » répond Snoopy. De cette réplique qui exprime si bien sa propre philosophie, Grégoire a fait un album qui fait du bien, sorti en 2024. Avec sa voix tendre, placée sur des mélodies pénétrantes, il te rappelle l’essentiel : profite de chaque instant, ne subit pas ta vie, va au bout de tes rêves.

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

L. Productions culture tinqueux

