GREY CONSORT • LE BANQUET CÉLESTE Départ du Parvis du Vieux Saint-Étienne (14 rue d’Échange) Rennes
dimanche 27 septembre 2026 · Départ du Parvis du Vieux Saint-Étienne (14 rue d'Échange) · Rennes
Informations pratiques
GREY CONSORT • LE BANQUET CÉLESTE Départ du Parvis du Vieux Saint-Étienne (14 rue d’Échange) Rennes Dimanche 27 septembre, 16h00 Ille-et-Vilaine
Tarif plein: 10€; sortir: 5€
Ensemble de musique sur instruments d’époque, Le Banquet Céleste, résident à l’Opéra de Rennes, poursuit son exploration de la musique baroque européenne. Ce dimanche, il fait sortir le baroque du ca…
**MUSIQUE • À PARTIR DE 10 ANS**
Ensemble de musique sur instruments d’époque, Le Banquet Céleste, résident à l’Opéra de Rennes, poursuit son exploration de la musique baroque européenne. Ce dimanche, il fait sortir le baroque du cadre pour un concert-installation revisitant l’âge d’or de la musique baroque anglaise, de Dowland à Purcell, en passant par quelques échappées aux accents pop.
Quatre musiciens apparaissent au travers d’un tulle, comme surgis d’une peinture ancienne… Dans une lumière chaleureuse, projetée subtilement sur ce voile, la vidéo d’une nature morte animée accompagne l’écoute du concert sans en détourner l’attention, tel un contrepoint poétique. Le consort de violes, d’une douceur mélancolique, trouve un allié inattendu dans la guitare électrique. Vivez une expérience visuelle et musicale pour savourer la beauté de l’instant.
> Samedi 26 septembre (20h) et dimanche 27 septembre (16h) • Durée : 1h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-27T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-27T17:00:00.000+02:00
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https://www.opera-rennes.fr/fr/evenement/grey-consort https://banquet-celeste.fr/programmes/grey-consort-14
Départ du Parvis du Vieux Saint-Étienne (14 rue d’Échange) 14 Rue d’Échange, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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