Informations pratiques

Grézet-Cavagnan

Grezet-cavagnan en fête

Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Vendredi 21h loto 150 € en bon d’achat. Belote. Tourin offert.

Samedi 14h pétanque

20h30 repas jambon braisé

23h feu d’artifice musical (pyropassion)

DJ en plein air

Dimanche 12h Apéro des chasseurs. Bar à huître / food truck Pizza

16h Zumba ouvert à tous

20h30 Repas spaghettis

Fête foraine tout le week-end .

Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 50 01 38

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English : Grezet-cavagnan en fête

L’événement Grezet-cavagnan en fête Grézet-Cavagnan a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne