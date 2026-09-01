Grezet-cavagnan en fête Grézet-Cavagnan
vendredi 11 septembre 2026 · Grézet-Cavagnan
Informations pratiques
Grézet-Cavagnan
Grezet-cavagnan en fête
Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
Vendredi 21h loto 150 € en bon d’achat. Belote. Tourin offert.
Samedi 14h pétanque
20h30 repas jambon braisé
23h feu d’artifice musical (pyropassion)
DJ en plein air
Dimanche 12h Apéro des chasseurs. Bar à huître / food truck Pizza
16h Zumba ouvert à tous
20h30 Repas spaghettis
Fête foraine tout le week-end .
Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 50 01 38
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English : Grezet-cavagnan en fête
L’événement Grezet-cavagnan en fête Grézet-Cavagnan a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne