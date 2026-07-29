Griff et les Fabuloptères Place des Jacobins Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Griff et les Fabuloptères

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 15:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Une aventure musicale et visuelle mêlant chant, accordéon, clavier et projections d’ombres et dessins en direct, accompagnée par la voix de Léa Lachat et la manipulation visuelle de Jeanne Maigne.

Griff, le chat charmeur, chanteur, fouineur et beau parleur, aimerait beaucoup aller jeter un œil dans le monde souterrain et mystérieux des insectes. Sous ses pattes, les Fabuloptères gesticulent et dansent lors d’une grande fête endiablée à laquelle il n’est jamais convié. Or lui aussi souhaite se joindre aux festivités et accompagner Monsieur Sauterelle et Madame Scarabée dans leur tango enflammé. Complices de cette extraordinaire aventure musicale et visuelle, les spectateurs ne seront pas au bout de leurs surprises tandis que s’égrènent les douces notes de l’accordéon et du clavier et que résonne la voix, parlée ou chantée, de Léa Lachat, des images et des ombres apparaissent comme par magie sur un écran. La manipulatrice Jeanne Maigne déploie un bel éventail de dessins et de techniques visuelles ingénieuses, captées en direct par une caméra placée sur la table à dessin, telle l’œil malicieux de Griff sur le monde fantastique des Fabuloptères… .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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English :

A musical and visual adventure blending singing, accordion, keyboard, and live shadow projections and drawings, accompanied by the voice of L%E9a Lachat and the visual artistry of Jeanne Maigne.

L’événement Griff et les Fabuloptères Le Mans a été mis à jour le 2026-07-22 par CDT72