Grignan Nature et Village

Rdv au parking de Rochecourbière Grignan Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Une façon originale de (re)découvrir le village de Madame de Sévigné, en Drôme Provençale.

Au fil de la balade, nous découvrirons le patrimoine historique du village , les légendes et traditions, la nature, les plantes sauvages et médicinales et leurs l

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Rdv au parking de Rochecourbière Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 50 71 61 contact@doroterra.com

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English :

An original way to (re)discover Madame de Sévigné’s village in Drôme Provençale.

Along the way, we’ll discover the village’s historical heritage, legends and traditions, nature, wild and medicinal plants and their uses

L’événement Grignan Nature et Village Grignan a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes