Thaumiers

Grignot’Concert au Centre intergénérationnel de Thaumiers

29 rue Principale Thaumiers Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Une soirée folk rock à ne pas manquer à Thaumiers !

Le samedi 30 mai à 20h30, le Centre intergénérationnel de Thaumiers vibrera au son du groupe Kieran Thorpe & Band pour un concert aux influences indie folk rock aussi intimiste qu’électrisant.

Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place pour prolonger la soirée dans une atmosphère détendue et festive.

Ouverture du bar dès 19h15.

Tarif 10 € par personne

Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation conseillée au 06 75 10 40 94

Une soirée organisée par Culturalie. Venez nombreux partager ce moment musical ! 0 .

29 rue Principale Thaumiers 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 10 40 94

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English :

A folk-rock evening not to be missed in Thaumiers!

L’événement Grignot’Concert au Centre intergénérationnel de Thaumiers Thaumiers a été mis à jour le 2026-05-15 par PIT LE DUNOIS