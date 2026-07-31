Informations pratiques

Saint-Cyr

Grillade de boeuf

Sous la Halle près de l’église Saint-Cyr Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 12:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez déguster une bonne grillade de boeuf en toute convivialité ! Vous pourrez aussi participer à la tombola et à la pesée de jambon. .

Sous la Halle près de l’église Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 13 22 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grillade de boeuf

L’événement Grillade de boeuf Saint-Cyr a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Ouest Limousin