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Grillade de boeuf Saint-Cyr

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Cyr

Grillade de boeuf Saint-Cyr

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Sous la Halle près de l'église
Ville
87310 Saint-Cyr
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 10 22 Tarif de base plein tarif

Saint-Cyr

Grillade de boeuf

Sous la Halle près de l’église Saint-Cyr Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 12:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Venez déguster une bonne grillade de boeuf en toute convivialité ! Vous pourrez aussi participer à la tombola et à la pesée de jambon.   .

Sous la Halle près de l’église Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 13 22 22 

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English : Grillade de boeuf

L’événement Grillade de boeuf Saint-Cyr a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Ouest Limousin

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