AGENDA · Saint-Cyr
Grillade de boeuf Saint-Cyr
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Cyr
Informations pratiques
Saint-Cyr
Grillade de boeuf
Sous la Halle près de l’église Saint-Cyr Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 12:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez déguster une bonne grillade de boeuf en toute convivialité ! Vous pourrez aussi participer à la tombola et à la pesée de jambon. .
Sous la Halle près de l’église Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 13 22 22
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English : Grillade de boeuf
L’événement Grillade de boeuf Saint-Cyr a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Ouest Limousin