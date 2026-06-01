GRILLADE DU RACC XV POUR LA SAINT PIERRE OSSEJA Osséja
GRILLADE DU RACC XV POUR LA SAINT PIERRE OSSEJA Osséja samedi 27 juin 2026.
Osséja
GRILLADE DU RACC XV POUR LA SAINT PIERRE OSSEJA
Place Saint Paul Osséja Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Grillade de l’association des joueurs du RACC XV pour la SAINT-PIERRE. Participation exceptionnelle de l’orchestre Jean Ribul Buvette et animations sur place pour petits et grand!
Venez nombreux partager un moment convivial!…
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Place Saint Paul Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 53 40
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English :
Barbecue hosted by the RACC XV Players’ Association for Saint-Pierre Day. Special performance by the Jean Ribul band—refreshments and entertainment on site for all ages!
Come one, come all to enjoy a fun-filled time!…
L’événement GRILLADE DU RACC XV POUR LA SAINT PIERRE OSSEJA Osséja a été mis à jour le 2026-06-12 par OTC PYRENEES CERDAGNE
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