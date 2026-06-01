GRILLADE DU RACC XV POUR LA SAINT PIERRE OSSEJA Osséja samedi 27 juin 2026.

Osséja

GRILLADE DU RACC XV POUR LA SAINT PIERRE OSSEJA

Place Saint Paul Osséja Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Grillade de l’association des joueurs du RACC XV pour la SAINT-PIERRE. Participation exceptionnelle de l’orchestre Jean Ribul Buvette et animations sur place pour petits et grand!

Venez nombreux partager un moment convivial!…

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Place Saint Paul Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 53 40

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English :

Barbecue hosted by the RACC XV Players’ Association for Saint-Pierre Day. Special performance by the Jean Ribul band—refreshments and entertainment on site for all ages!

Come one, come all to enjoy a fun-filled time!…

L’événement GRILLADE DU RACC XV POUR LA SAINT PIERRE OSSEJA Osséja a été mis à jour le 2026-06-12 par OTC PYRENEES CERDAGNE