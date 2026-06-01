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GRILLADE DU RACC XV POUR LA SAINT PIERRE OSSEJA Osséja

GRILLADE DU RACC XV POUR LA SAINT PIERRE OSSEJA Osséja

GRILLADE DU RACC XV POUR LA SAINT PIERRE OSSEJA Osséja samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place Saint Paul

Ville : 66340 Osséja

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 10 10 10 Tarif enfant Tarif enfant

Osséja

GRILLADE DU RACC XV POUR LA SAINT PIERRE OSSEJA

Place Saint Paul Osséja Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Grillade de l’association des joueurs du RACC XV pour la SAINT-PIERRE. Participation exceptionnelle de l’orchestre Jean Ribul Buvette et animations sur place pour petits et grand!
Venez nombreux partager un moment convivial!…
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Place Saint Paul Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 53 40 

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English :

Barbecue hosted by the RACC XV Players’ Association for Saint-Pierre Day. Special performance by the Jean Ribul band—refreshments and entertainment on site for all ages!
Come one, come all to enjoy a fun-filled time!…

L’événement GRILLADE DU RACC XV POUR LA SAINT PIERRE OSSEJA Osséja a été mis à jour le 2026-06-12 par OTC PYRENEES CERDAGNE

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