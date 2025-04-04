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GRILLADES AU CENTRE SOCIOCULTUREL Paimbœuf

GRILLADES AU CENTRE SOCIOCULTUREL Paimbœuf mardi 11 août 2026.

Adresse : CSC Mireille Moyon

Ville : 44560 Paimbœuf

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Paimbœuf

GRILLADES AU CENTRE SOCIOCULTUREL

CSC Mireille Moyon Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 14:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Partagez un moment convivial autour d’un barbecue participatif où chacun met la main à la pâte pour préparer de savoureuses grillades, des salades fraîches et des crêpes gourmandes. Un repas chaleureux et festif qui saura régaler tous les goûts !

Sur réservation au  02 40 27 51 77, Inscription jusqu’au 07/08   .

CSC Mireille Moyon Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77  secretariat@csc-mireillemoyon.fr

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English :

L’événement GRILLADES AU CENTRE SOCIOCULTUREL Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin

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