GRILLADES AU CENTRE SOCIOCULTUREL Paimbœuf
GRILLADES AU CENTRE SOCIOCULTUREL Paimbœuf mardi 11 août 2026.
Paimbœuf
GRILLADES AU CENTRE SOCIOCULTUREL
CSC Mireille Moyon Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 14:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Partagez un moment convivial autour d’un barbecue participatif où chacun met la main à la pâte pour préparer de savoureuses grillades, des salades fraîches et des crêpes gourmandes. Un repas chaleureux et festif qui saura régaler tous les goûts !
Sur réservation au 02 40 27 51 77, Inscription jusqu’au 07/08 .
CSC Mireille Moyon Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr
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L’événement GRILLADES AU CENTRE SOCIOCULTUREL Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin
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