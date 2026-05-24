Ciboure

Grillades et chants basques

Fronton de Socoa Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Grillades, buvette, chants basques, sous le chapiteau derrière le fronton mur à gauche de Socoa. .

Fronton de Socoa Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 95 53 96 altxazokoa@gmail.com

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English : Grillades et chants basques

L’événement Grillades et chants basques Ciboure a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque