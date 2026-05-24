Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grillades et chants basques Ciboure

Grillades et chants basques Ciboure

Grillades et chants basques Ciboure mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Fronton de Socoa

Ville : 64500 Ciboure

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Ciboure

Grillades et chants basques

Fronton de Socoa Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Grillades, buvette, chants basques, sous le chapiteau derrière le fronton mur à gauche de Socoa.   .

Fronton de Socoa Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 95 53 96  altxazokoa@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grillades et chants basques

L’événement Grillades et chants basques Ciboure a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques)