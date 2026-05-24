Grillades et chants basques Ciboure
Grillades et chants basques Ciboure mardi 14 juillet 2026.
Ciboure
Grillades et chants basques
Fronton de Socoa Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Grillades, buvette, chants basques, sous le chapiteau derrière le fronton mur à gauche de Socoa. .
Fronton de Socoa Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 95 53 96 altxazokoa@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grillades et chants basques
L’événement Grillades et chants basques Ciboure a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes de Socoa Devant les restaurants Ciboure 30 mai 2026
- Marché de produits régionaux Ciboure 31 mai 2026
- Fête de Socoa Socoa Ciboure 31 mai 2026
- Le Konpon Kafe Repair Cafe de Sokoa Ciboure 2 juin 2026
- Yoga et soins énergétiques, Salle Untxinananda Ciboure 2 juin 2026