Informations pratiques

Grimbosq

Grimbosq Loisirs organise son premier vide-dressing !

Salle Lucienne Londe Grimbosq Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Grimbosq Loisirs organise son premier vide-dressing !

Grimbosq Loisirs organise son premier vide-dressing le 12 septembre de 10h à 16h à la Salle Lucienne Londe à Grimbosq !

Venez nombreux découvrir notre magasin / boutique éphémère pour trouver des vêtements de seconde main.

Boissons et gâteaux agrémenteront votre visite gratuite.

Informations au 06 03 26 43 42 .

Salle Lucienne Londe Grimbosq 14220 Calvados Normandie +33 6 03 26 43 42

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English : Grimbosq Loisirs organise son premier vide-dressing !

Grimbosq Loisirs is organising its first clothes swap!

L’événement Grimbosq Loisirs organise son premier vide-dressing ! Grimbosq a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Suisse Normande