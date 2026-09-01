Grimbosq Loisirs organise son premier vide-dressing ! Grimbosq
samedi 12 septembre 2026 · Grimbosq
Informations pratiques
Grimbosq
Grimbosq Loisirs organise son premier vide-dressing !
Salle Lucienne Londe Grimbosq Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Grimbosq Loisirs organise son premier vide-dressing !
Grimbosq Loisirs organise son premier vide-dressing le 12 septembre de 10h à 16h à la Salle Lucienne Londe à Grimbosq !
Venez nombreux découvrir notre magasin / boutique éphémère pour trouver des vêtements de seconde main.
Boissons et gâteaux agrémenteront votre visite gratuite.
Informations au 06 03 26 43 42 .
Salle Lucienne Londe Grimbosq 14220 Calvados Normandie +33 6 03 26 43 42
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English : Grimbosq Loisirs organise son premier vide-dressing !
Grimbosq Loisirs is organising its first clothes swap!
L’événement Grimbosq Loisirs organise son premier vide-dressing ! Grimbosq a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Suisse Normande