Grimpe dans les arbres avec Ianis d’Arbor Addict, Château de Sanzay, Argenton-les-Vallées

Informations pratiques

Grimpe dans les arbres avec Ianis d’Arbor Addict Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Sanzay Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Ianis, d’Arbor Addict, vous donne rendez-vous le samedi après-midi au château de Sanzay pour un atelier de grimpe dans un arbre situé près des douves.

Une occasion originale de prendre de la hauteur et d’admirer le site sous un nouvel angle.

Château de Sanzay Rue René III Comte de Sanzay, 79150 Argenton-les-Vallées Argenton-les-Vallées 79150 Argenton-les-Vallées Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 65 22 53 http://www.lacolporteuse.net/ L’histoire du château de Sanzay est liée à celle de la famille des comtes de Sanzay, qui débute de manière attestée en 1050 avec Aimery.

Le château de Sanzay est une forteresse féodale construite dans le courant du XIIIe siècle (enceinte flanquée de tours, châtelet d’entrée et logis). Mais à deux reprises, il subit des assauts ennemis et il est donc transformé.

Au XIIIe siècle, le château reste le châtelet édifié en granite; la pierre locale. Il est marqué par 2 tours rondes crénelées. Au sommet, se trouve un chemin de ronde porté par des consoles de pierres avec mâchicoulis. Les tours sont percées d’archères. Un pont-levis à flèches protégeait l’entrée du château. Il a été remplacé par un pont fixe qui permet de franchir les douves toujours en eau qui complétait la défense. Le logis seigneurial se développe sur 3 niveaux et il devait communiquer avec des bâtiments détruits aujourd’hui. Accolée, se trouve la chapelle identifiable grâce à une grande baie au décor gothique.

En 1793, un incendie détruit en grande partie le site. Le château connaît différents propriétaires et de nombreux remaniements. Des bâtiments agricoles se sont ajoutés au XIXe siècle. Ces transformations lui donnent son visage actuel.

Enfin, le site est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1930 (chapelle, porte et restes des fortifications) et est propriété de la commune d’Argenton-les-Vallées.

Ianis d’Arbor Addict sera présent le samedi après-midi au château de Sanzay pour proposer un atelier grimpe dans un arbre repéré autour des douves du château. L’occasion de prendre de la hauteur pour…

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