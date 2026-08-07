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Grimpe d’arbres Nedde

vendredi 7 août 2026 · Nedde

Grimpe d’arbres Nedde

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
87120 Nedde
Département
Haute-Vienne
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Nedde

Grimpe d’arbres

Nedde Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-21 17:30:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Accessible à tous, à partir de 6 ans, l’activité est nomade et éphémère. En effet, pour limiter l’impact sur les arbres, les cordes sont installées pour le temps de l’animation seulement.

Encadrés par une monitrice diplômée, prenez de la hauteur pour explorer les arbres sous un nouvel angle. Une aventure à la fois ludique, apaisante et enrichissante, idéale à partager en famille ou entre amis.

8 personnes maximum / session

Tarifs 15€ pour les enfants (6-12ans) 20€ pour les ados/adultes
Réservations par téléphone 06.37.02.92.83
Possibilité d’ajouter d’autres créneaux ou de me déplacer pour d’autres projets arborés!   .

Nedde 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 02 92 83 

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English : Grimpe d’arbres

L’événement Grimpe d’arbres Nedde a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Lac de Vassivière

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