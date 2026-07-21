Informations pratiques

Lopérec

Groov’An Héry / Rock Afro à la Croisée à Lopérec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Public · Tout le monde sur ou en dehors de Facebook

Groov’ an Héry

Vendredi 7 août 2026 • ⏰ 21h00

Du trad qui groove ça joue, ça pulse, ça rassemble. Une soirée qui sent bon l’été et les danses

Cocktails & tapas (en + de nos produits habituels)

Participation solidaire (minimum conseillé 5€)

La Croisée Lopérec .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

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English :

L’événement Groov’An Héry / Rock Afro à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-07-21 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ