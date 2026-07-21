UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lopérec

Groov’An Héry / Rock Afro à la Croisée à Lopérec. Lopérec

vendredi 7 août 2026 · Lopérec

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
29590 Lopérec
Département
Finistère
Tarif

Lopérec

Groov’An Héry / Rock Afro à la Croisée à Lopérec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Public · Tout le monde sur ou en dehors de Facebook
Groov’ an Héry
Vendredi 7 août 2026 • ⏰ 21h00
Du trad qui groove ça joue, ça pulse, ça rassemble. Une soirée qui sent bon l’été et les danses
Cocktails & tapas (en + de nos produits habituels)
Participation solidaire (minimum conseillé 5€)
La Croisée Lopérec   .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Groov’An Héry / Rock Afro à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-07-21 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ

À voir aussi à Lopérec (Finistère)