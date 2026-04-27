GROOVE360 OPEN AIR SECRET PLACE Lattes
GROOVE360 OPEN AIR SECRET PLACE Lattes dimanche 3 mai 2026.
Lattes
GROOVE360 OPEN AIR SECRET PLACE
Lattes Hérault
Tarif : 10.99 – 10.99 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Ça y est la saison des open-airs est ouverte. Après dernière session en secret warehouse, le projet évolue et s’ouvre à de nouveaux terrains de jeu. Cette fois-ci dans un lieu plus solaire, toujours tenu secret.
Attention lieu tenu secret révélé à la dernière minute
GRV360 #3
Ça y est la saison des open-airs est ouverte. Après dernière session en secret warehouse, le projet évolue et s’ouvre à de nouveaux terrains de jeu. Cette fois-ci dans un lieu plus solaire, toujours tenu secret.
Groove360 organise cette troisième édition le 3 mai prochain !
SESSION Groove, Hard Groove, Hypnotic Techno
LINE-UP
• SECRET GUEST
• CHARLOTTE NEWMAN
• CLAYE
• FANGO
• XANDY
Sur réservation
INFOS PRATIQUES
• Lieu secret (le lieu sera annoncé le jour de l’évènement)
• Dim 3 mai
• 14:00 → 21:00
• Restauration sur place
• Bar
• Grand Parking .
Lattes 34970 Hérault Occitanie
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English :
The open-air season has begun. After the last session in a secret warehouse, the project is evolving and opening up to new playgrounds. This time in a sunnier location, still kept secret.
L’événement GROOVE360 OPEN AIR SECRET PLACE Lattes a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER
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