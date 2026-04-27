Lattes

GROOVE360 OPEN AIR SECRET PLACE

Lattes Hérault

Tarif : 10.99 – 10.99 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Ça y est la saison des open-airs est ouverte. Après dernière session en secret warehouse, le projet évolue et s’ouvre à de nouveaux terrains de jeu. Cette fois-ci dans un lieu plus solaire, toujours tenu secret.

Attention lieu tenu secret révélé à la dernière minute

GRV360 #3

Ça y est la saison des open-airs est ouverte. Après dernière session en secret warehouse, le projet évolue et s’ouvre à de nouveaux terrains de jeu. Cette fois-ci dans un lieu plus solaire, toujours tenu secret.

Groove360 organise cette troisième édition le 3 mai prochain !

SESSION Groove, Hard Groove, Hypnotic Techno

LINE-UP

• SECRET GUEST

• CHARLOTTE NEWMAN

• CLAYE

• FANGO

• XANDY

Sur réservation

INFOS PRATIQUES

• Lieu secret (le lieu sera annoncé le jour de l’évènement)

• Dim 3 mai

• 14:00 → 21:00

• Restauration sur place

• Bar

• Grand Parking .

Lattes 34970 Hérault Occitanie

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English :

The open-air season has begun. After the last session in a secret warehouse, the project is evolving and opening up to new playgrounds. This time in a sunnier location, still kept secret.

L’événement GROOVE360 OPEN AIR SECRET PLACE Lattes a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER