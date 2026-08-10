GROOVY COVERS en concert au Baya Capbreton 85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny Capbreton

jeudi 20 août 2026 · 85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny · Capbreton

Informations pratiques

Capbreton

GROOVY COVERS en concert au Baya Capbreton

85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny 85 Av Maréchal de Lattre de Tassigny Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 21:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Le 20 août, le BAYA reçoit Groovy Covers. Pop, rock, reggae, soul, revisités avec un groove bien à eux.

Jeudi 20 août, Groovy Covers pose ses guitares au BAYA pour une soirée live pleine d’énergie. Pop, rock, reggae, soul… des classiques revisités avec une signature groove singulière.

Une performance vibrante, portée par des musiciens au son affirmé, pour une soirée qui donne envie de danser dès les premières notes.

Le rendez-vous idéal pour clôturer la journée en musique. .

85 Avenue Mal de Lattre de Tassigny 85 Av Maréchal de Lattre de Tassigny Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : GROOVY COVERS en concert au Baya Capbreton

On August 20, BAYA welcomes Groovy Covers. Pop, rock, reggae, and soul, reimagined with their signature groove.

L’événement GROOVY COVERS en concert au Baya Capbreton Capbreton a été mis à jour le 2026-08-05 par OTI LAS